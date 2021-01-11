Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол

Посол Украины в США Владимир Ельченко придет на инаугурацию Байдена. Фото: LIGA.net

Украинское государство на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

"Инаугурация президента - это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты. Учитывая то, что в США до сих пор продолжается сложная пандемическая ситуация, связанная с Covid-19, вполне понятно, что и на этот раз американский протокол не менял правил участия в церемонии. Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне ", сказал Ельченко, сообщает Укринформ.

В пресс-службе посольства Украины в США уточнили, что это касается всех без исключения стран, которые имеют свои посольства в Соединенных Штатах.

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3 ноября 2020 состоялись президентские выборы в США. Победителем, по подсчету голосов, стал Джо Байден. Однако бывший президент Дональд Трамп до сих пор не признал своего поражения. Инаугурация новоизбранного президента США состоится 20 января.