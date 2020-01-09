Украинский телеканал оштрафовали после интервью с Азаровым

Слова Азарова назвали прямым продолжением линии российской пропаганды. ФОТО: УНИАН

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал на 100 000 гривен телеканал "НАШ" экс-нардепа Евгения Мураева за трансляцию программы "Гордон", гостем в которой был премьер-министр времен Януковича Николай Азаров.

В программе прозвучали высказывания, которые нарушают закон, заявили в Нацсовете.

Азаров, указывает Нацсовет, использовал формулировки, которыми попытался фальсифицировать исторические события, подменить понятия.

"Озвученные Азаровым формулировки являются распространением необъективной информации, которая подвергает сомнению легитимность органов государственной власти Украины, содержат откровенное неаргументированное обвинения представителей власти в действиях, которые преследуются законом, а именно: в бандитизме, мародерстве и преступлениях, навязывает зрителям отношение к представителям власти как к уже признанным преступникам. В совокупности эти высказывания воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжигания вражды, посягательство на права и свободы человека".

Также его слова назвали прямым продолжением линии российской пропаганды.

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Ведущий, то есть Дмитрий Гордон, ни разу не пытался менять риторику Азарова, остановить его или помешать высказыванием.

Представительница канала "НАШ" на заседании Нацсовета назвала заявления Азарова "оценочными суждениями гостя" и предложила обратиться к экспертам, которые их проанализируют, и только потом рассматривать этот вопрос.

Николай Азаров был премьером с 11 марта 2010-го до 28 января 2014-го. Работал вице-премьер-министром и министром финансов Украины в двух правительствах Виктора Януковича. Один из соучредителей Партии регионов. 21 ноября 2013-го правительство во главе с Азаровым распорядилося приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это стало началом Евромадайдана.