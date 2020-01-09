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Украинский посол ответил на критику Польши и Израиля относительно памяти Бандеры

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Украинский посол ответил на критику Польши и Израиля относительно памяти Бандеры
Посол Украины в Израиле донес позицию государственной политики о памяти. Фото: apostrophe.ua

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко ответил на критику израильского коллеги Джоэла Лиона относительно чествования лидеров ОУН Андрея Мельника, Степана Бандеры, писателя, политического деятеля Ивана Липы и его сына Юрия.

Посол заявил, что такие дискуссии должны проходить на уровне историков и экспертов, говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Израиле.

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Встреча дипломатов состоялась 9 января. По словам Надоленко, публичная дискуссия, которую проводит Джоэл Лион по внутренним вопросам украинской политики, является контрпродуктивной.

"9 января посол Украины довел до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлом Лионом, в частности в контексте совместного заявления послов Израиля и Республики Польша в Украине от 2 января 2020 года", – говорится в сообщении.

Украинский посол подчеркнул, что возрождение и сохранение нацпамяти украинского народа является одним из основных направлений государственной политики Украины.

2 января посольства Израиля и Польши в Украине раскритиковали чествование главы ОУН-УПА Степана Бандеры и других выдающихся украинских националистов. По их мнению, фигуры Андрея Мельника, Степана Бандеры, а также Ивана Липы и его сына Юрия являются такими, которые нужно раз и навсегда осудить.

Украина вызвала посла Польши из-за критики почтения памяти Бандеры в Киев.

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