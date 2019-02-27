Украинская власть допустила аннексию Крыма отсутствием реальной стратегии развития полуострова - Николаенко

Глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко считает, что в вопросе аннексии Крыма решающую роль играли три составляющие: экономическая, военная и политическая

Аннексия Крыма стала возможной не только из-за действий России, но и по причине отсутствия стратегии развития полуострова у нескольких каденций украинской власти.

Такое мнение в эфире телеканала Zik высказал дипломат, глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко, комментируя тему пятой годовщины аннексии Крыма.

"Почему произошла так называемая "русская весна" в Крыму в 2014 году? Вопрос не только к России. Ведь все предыдущие правительства Украины системно не занимались вопросом Крыма, не занимались его экономическим развитием, привлечением туда западных инвестиций. Всегда главными туристами в Крыму, которых с распростертыми объятиями принимали, были россияне. Земля расхищалась руководством при всех предыдущих президентах Украины, представители власти туда ездили только отдыхать. Украинская идентичность, и крымскотатарская в том числе, там не развивалась", - заявил Николаенко.

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Что касается мотивов действий России, политик считает, что в вопросе аннексии Крыма решающую роль играли три составляющие: экономическая, военная и политическая.

"Крым – это территория, с которой трудно наладить сообщение, решить вопросы водо- и энергообеспечения. Эта территория не предусматривает какого-либо реального развития, что всегда будет минусом для бюджета России. Другая составляющая – это военно-политическая, а именно доминирующая позиция в Черном море, возможность блокировать Азовское море, что уже было продемонстрировано, быстрый доступ к ряду стран южной Европы – тех же Румынии и Болгарии, другой уровень отношений с Турцией и удобное место для расположения военной базы. Готова ли Россия платить за экономическое бремя, чтобы иметь в таком месте военную базу? Однозначно готова", - отметил Николаенко и добавил, что третий аспект, политический, сыграл решающую роль в аннексии Россией полуострова.

"Если к этому добавить третий аспект – политический, а именно образ Путина как "собирателя русских земель", реализатора мечты многих о "Крымнаше", то это сильно работает на внутреннее укрепление позиций Путина", - добавил глава "Основы".

Согласно программе кандидата на пост президента Украины от партии "Основа" Сергея Таруты, возврата Крыма он намерен добиваться политико-дипломатическим и юридическим путями. Кроме того, политик предлагает добиться того, чтобы Россия ответила за свою агрессию против Украины и возместила ущерб, нанесенный экономике и гражданам Украины.