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суббота, 21 сентября 2019 11:58

Украинская делегация не поедет на ПАСЕ

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Украинская делегация не поедет на ПАСЕ
"Слуга народа" Богдан Яременко заявляет, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Украинская делегация не поедет на ПАСЕ - депутат

Нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявляет, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Самым сложным сегодня вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - пишет Яременко в Facebook.

"Вместо сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента".

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17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

20 сентября делегацию Украины в ПАСЕ возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл предложил пересмотреть возвращение России к Ассамблее из-за массовых задержаний и избиений демонстрантов на протестах в Москве.

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