Украинская армия требует от международных партнеров оборонного оружия для отпора путинского нашествия

Пятый президент Украины Петр Порошенко / "ЕС"

Украинские Вооруженные Силы должны иметь самые современные средства для защиты и отпора российской армии в случае ее вторжения. Мы ожидаем от наших международных партеров помощи в виде оружия безопасности, которое значительно повысит боевые способности нашей армии.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на брифинге.

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Он отметил важность в условиях угрозы российского вторжения поддержки Украины нашими партнерами и отметил, что говорил об этом во время всех международных встреч, во время выступления на Международном форуме безопасности в Галифаксе, и во время встреч на Киевском международном форуме.

"Позиция номер один – предоставление Украине помощи в виде поставки нам оружия безопасности, которое значительно повысит боевые способности украинских Вооруженных сил", – сказал Порошенко.

Украина не просит, чтобы натовские солдаты воевали за наш суверенитет. У нас одни из лучших в мире Вооруженных Сил, которые способны дать отпор. Но для повышения эффективности наших Вооруженных Сил и для повышения той цены, которую заплатит Путин, когда это решение может остановить Путина от этого ужасного решения, мы должны восстановить что-нибудь вроде программы оборонной помощи Украине под условным названием "ленд-лиз 2", – пояснил он.

Порошенко отметил, что речь не идет о получении материально-бытовой помощи в виде пищевых наборов, одежды или зимнего горючего.

"Мы нуждаемся в высокоэффективном современном оружии в виде систем противовоздушной обороны, систем радиоэлектронной разведки и препятствия, контрбатарейных систем, ударных дронов и других позиций, которые остановят агрессора от принятия ужасного решения", – резюмирует Петр Порошенко.