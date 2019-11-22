"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане

В Киеве на Майдане Независимости отметили День достоинства и свободы 21 ноября. Около 18:00 начинают сходиться люди. Несут цветы и свечи к Аллее Героев Небесной Сотни. Отовсюду слышні рассказы о событиях этого дня, которые произошли 6 лет назад. В редких кругах поют гимн и украинские песни. Колоннами идут в Экуменический храма архистратига Михаила, чтобы помолиться за Украину и павших воинов. Три женщины медленно возвращаются из храма. Со слезами на глазах тихо обсуждают события 21 ноября 2013. Голубоглазая пожилая женщина с улыбкой вспоминает о первых днях Майдана.

Автор: Анатолий Гаевский Женщины вышли на День Достоинства, чтобы почтить память павших воинов и помолиться за Украину.

"Для меня эти дни 6 лет назад были сказкой. Студенты шли колоннами, а мы все им аплодировали. Тогда еще не кричали: "Слава Украине". На Михайловской площади орали до хрипоты: "Киев вставай". Ездили машины и все гудели, а мы восторженно расступались. Студенты ходили, пока не начали стрелять. Независимость не дается без жертв. Не понимаю свою соседку. Ей пенсию дали 5100 и все равно проголосовала за Зеленского. Другая получает 7000 и тоже туда же. У меня 2200. Спрашивают: "За что же ты голосуешь?". Говорю, "Ну, не за деньги же", - говорит 78-летняя Маргарита Фомина.

Автор: Анатолий Гаевский 21 ноября люди шли в храм архистратига Михаила, чтобы помолиться за Украину и павших воинов.

Ее перебивает блондинка в платке. Волосы трепещет ветер. Говорит и жестикулирует быстро и эмоционально.

"Мы все время ходили на Майдан, начиная с 2004 года. Это все видела со своего балкона. Ребята отдали свою жизнь за достоинство. А теперь их предали. Но я не разочарована. За 5 лет было сделано очень много. Я поняла, что это моя страна и что за нее кто-то волнуется. Я начала разговаривать на украинском языке и почувствовала себя украинкой. Россия нас не отпустит никогда. Если бы снова выбрали Порошенко, то и в России Путин бы притих и Европа нас бы зауважала. А Зеленский - не мой президент. 95 квартал - не мой юмор", - говорит 69-летняя Елена Сушко.

Автор: Анатолий Гаевский В День Достоинства 21 ноября возлагали цветы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Метров за 10 от храма журналисты выстроились в очередь за комментарием к Ярославу Гая, сокоординатору акции. Коренастый мужчина громко отвечает на все вопросы на чистом украинском языке.

"Сегодня мы пришли помолиться за товарищей. 6 лет назад мы еще не осознавали, какую цену придется заплатить. Это был не наив, а искреннее стремление к свободе. Даже в те первые дни до избиению студентов было понятно, что Украина движется куда-то не туда. А когда избили студентов, то стало очивидно, что Янукович пытается построить в Украине диктатуру. Мы тогда еще не имели опыта боев и шли в атаку с палками на огнестрельное оружие приспешников Януковича. Если будет следующий Майдан, то такого уже не будет. Нация выросла и повзрослела", - говорит Ярослав Гай.

Автор: Анатолий Гаевский 21 ноября люди зажигали свечи и возлагали цветы на Аллее Героев Небесной Сотни.

В 19 часов со сцены на Майдане начинают проводить народное вече. Многотысячная толпу сплотилась вокруг. Люди ходят с накинутым на плечи флагом и желтым скотчем на рукавах. Он символизирует Движение Сопротивления Капитуляции. Под крики "Спасибо" на сцену выходит отец героя Небесной Сотни Игорь Гурик.

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"Сегодня не холодно, потому что нас греет единство, свобода и Украина. 6 лет назад на эту площадь вышли наши дети, чтобы защитить свое и наше будущее. Поднялась вся Украина, чтобы сказать власти: "Стоп". В 2013 году мой сын сказал мне, что у него есть ощущение, что он должен сделать что-то очень большое. Уже в феврале 2014 это произошло. Он и его собратья защитили нас от пуль. Но герои не умирают. Мы собрались на вече, потому что сегодня наша Украина снова в опасности. Призываю с сегодняшнего дня стать плечом к плечу, чтобы сохранить нашу свободу", - говорит Гурик.

Автор: Анатолий Гаевский В День Достоинства на Майдане отовсюду слышались воспоминания о событиях этого дня, которые произошли 6 лет назад.

После его речи минутой молчания почтили память погибших героев. Поближе к сцене спешат молодые парень с флагом на плечах и девушка в светлой курточке с растрепанными от ветра волосами.

"6 лет назад приходила сюда после школы с родителями. Не понимала, что здесь происходит и мне говорили, что наконец рождается нация. Мой отец в феврале только случайно не пошел на Майдан в тот день, когда расстреливали людей. Это надо было нам всем пережить. После этого все изменилось. Мы стали примером для всего мира. Сейчас Украина находится в идеологической опасности. Не могу сказать, что это тотальное предательство, но сегодняшние события настораживают", - говорит 18-летняя Екатерина Балова.

Автор: Анатолий Гаевский Артур Борсук и Екатерина Балова пришли почтить память павших воинов и поддержать Движение Против Капитуляции.

Парень рядом одобрительно кивает и мечтательно вспоминает о событиях Майдана 2013 года.

"Когда я шел из школы и видел штурм Майдана, то это стало для меня определяющим моментом. Тогда решил, что надо бороться за Украину. Помню, как с мамой и крестной приносили медикаменты и помогали этим людям. Здесь рождалась нация. После этого я начал считать себя настоящим украинцем. Майдан настолько сильно изменил нас, что я до сих пор это чувствую. Каждый сантиметр земли на Донбассе залит кровью наших солдат. Я не хочу, чтобы ее просто так сдавали. Мир без победы не существует", - говорит 18-летний Артур Борсук.

Автор: Анатолий Гаевский На День Достоинства люди выходили с плакатами в поддержку антикапитуляцийного движения.

В это время возле сцены слышать громкие аплодисменты и скандирование "Спасибо". Слово берет бывший политзаключенный Владимир Балух.

"Не скажу, что болит, потому что чувствую, что Украина не будет двигаться дальше не тем путем, который мы с вами выбрали. Здесь собрались сознательные люди. Мы должны показать власти, что она должна обслуживать наши интересы, а не соседнего государства. Нам с вами, а не кому-то из-за океана, или Востока решать, каким образом мы видим свое будущее", - говорит Балух.

Автор: Анатолий Гаевский Владимир Балух выступил с речью в поддержку антикапитуляцийного движения.

Человек в толпе выкрикивает "Путин ху ** о". Балух со сцены повторяет фразу под одобрительные аплодисменты. Координатор акции Андрей Левус произносит общие требования сопротивления капитуляции.

"Нет особому статусу ОРДЛО, нет амнистям наемников, нет оккупированным территориям, нет отводу вооруженных сил, Крым должен вернуться в Украину вместе с Донбассом. Надо снять с должностей Богдана, Ермака, Трубу и других "Сивох". Подготовить консолидированные претензий к России, усилить санкций Украины против России, жестко придерживаться курса Украины в НАТО и устранить Коломойского".

Автор: Анатолий Гаевский На День Достоинства со сцены звучали лозунги в поддержку Движения Против Капитуляции.

Требования срывают овации толпы. За сценой группа мужчин обступили Игоря "Тополя" Мазура, ветерана АТО. Каждый пытается пообщаться с ним и выразить поддержку.

"У меня есть традиция приходить в этих числах на Майдан. Это было во время оранжевой и революции Достоинства. Новая власть делает неправильные шаги, поэтому будем бороться с ней. Не верю, что Зеленский сможет переиграть Путина, но подождем. Украинские граждане смогут любую власть поставить на место. Украинское общество поняло, что надо выходить на Майдан. Человеческие жертвы не напрасны. На примере героев вырастают новые поколения. Сейчас рядом со мной Каха. Приехал и воюет за Украину. Вырастет новое поколение, но мы не будем, как русские. Мы будем биться за свою землю и государство", - говорит Игорь Мазур.

Автор: Анатолий Гаевский В День Достоинства на Майдане Независимости провели народное вече. Призывали остановить капитуляции.

Рядом слышно украинское произношение с американским акцентом. Общественным активист Давид Пластер с 2 друзьями пришел почтить память умерших воинов. Греется кофе.

"6 лет назад было очень холодно. Люди знали, что все будет хорошо, но не знали как и когда. Тогда мы получили шанс как свободные люди делать свою Украину лучше. Не думал, что Майдан снова повторится. Думал, что мы будем ближе к Европе. Я потерял много друзей на этой войне. Хочу, чтобы каждый украинец помнил о тех, кто отдавал свою жизнь за них. Для меня "Слава Украине" - это не только слова. Это символ бессмертной украинской души", - говорит Пластер.

Автор: Анатолий Гаевский На День Достоинства общественный активист Давид Пластер с друзьями Джоэлем Вассерманом и Вилиамом Ларсеном пришли почтить память умерших воинов

Около 22:00 толпа начинает расходиться.

Автор: Анатолий Гаевский В День Достоинства на Майдане Независимости провели народное вече. Призывали остановить капитуляции.

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою, прем'єр-міністром Олексією Гончаруком і першим заступником голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком ушанував пам'ять загиблих учасників Революції гідності.