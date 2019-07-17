Украинцы оценили вклад всех президентов в развитие страны - соцопрос

Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие государственности среди всех президентов Украины - социологическое исследование

Пятый президент Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие украинской государственности среди всех президентов Украины за всю историю независимости.

Таковы данные социологического исследования, проведенного Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус" и Центром "Социс" с 3 по 9 июля этого года.

Петр Порошенко был эффективным главой государства в большинстве из направлений развития страны, - считают респонденты. Особенно значительные достижения Петра Порошенко - европейская интеграция и укрепление обороноспособности Украины, укрепление независимости нашего государства и проведения реальных реформ.

Исследователи также отмечают, что оценка достижений Петра Порошенко на посту президента Украины по сравнению с прошлым годом существенно улучшилась.

Исследование проведено с 3 по 9 июля этого года совместными усилиями Института стратегических исследований и прогнозов "Янус" и Центра "СОЦИС". Опрос проводился на планшетах методом F2F по общенациональной выборке, представляющей взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.