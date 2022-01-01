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суббота, 01 января 2022 15:11

Украина закрыла порты для российских кораблей

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Украина закрыла порты для российских кораблей
Украина закрыла судам РФ доступ в свои внутренние воды. Фото: ua.news

Украина закрыла российским судам доступ в свои внутренние воды.

Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады .

Закон запрещает кораблям под флагом государства-агрессора перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами.

Запрет также распространяется на каботажные грузовые рейсы во внутренних водах Украины.

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Кроме того, закон запрещает регистрацию плавсредств россиян в Государственном судовом реестре Украины.

После оккупации Россией Крыма в 2014 году численность кораблей в Черноморском флоте РФ увеличилась втрое. После захвата Крыма Россия хотела избежать риска его возвращения. Именно поэтому российский флот был пополнен всеми платформами для защиты захваченной территории.

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