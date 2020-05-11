Украина в ООН сообщившее о нарушении Россией минских соглашений

Украина рассказала о нарушениях минских соглашений. Фото: УНН

Постоянное представительство Украины в ООН заявило о нарушении минских договоренностей российскими незаконными вооруженными формированиями на Донбассе и призвало прекратить огонь.

Лишь 10 мая оккупационные силы ранили 4 украинских военнослужащих, сообщается на странице представительства в Facebook.

"Только 10 мая на Донбассе произошло 15 нарушений режима прекращения огня, что привело к ранению четырех украинских военных. При этом применялось запрещенное минскими соглашениями оружие", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать призыв генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и заставить замолчать оружие на востоке Украины", - заявили в представительстве.

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Напомним, ранее правозащитники отчитались о преступлениях Путина в Сирии.