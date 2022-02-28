Украина требует немедленно исключить Россию из "Интерпола"

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал Исполнительный совет "Интерпола" немедленно исключить Россию из состава организации.
Об этом он написал в Facebook.
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"Россия должна быть исключена из состава "Интерпола" за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в частности, в Украине", - написал он.
Исполнительный совет "Интерпола" призывают принять такое решение немедленно.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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