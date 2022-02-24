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четверг, 24 февраля 2022 08:59

Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский

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Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский
Зеленский поблагодарил военных и призвал украинцев не паниковать. Фото: Офис президента

Украина вместе с демократическими государствами создает антипутинскую коалицию.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передаёт Gazeta.ua.

"Я поговорил с Байденом, Джонсоном, Науседой, Шарлем Мишелем, Дудой. Мы начинаем создание антипутинской коалиции. Уже призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную поддержку, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной. Мы вместе должны спасти Украину и демократический мир. И мы это сделаем", - сказал глава государства.

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Зеленский поблагодарил военных за достойный отпор. Призвал украинцев не паниковать. Находящихся за рубежом граждан попросил о поддержке.

"Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать правду из официальных источников. Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить наше государство - все то, что мы строили, ради чего живем", - сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.

По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян.

В Киеве была зафиксирована воздушная угроза. В некоторых районах включили сирены.

Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе украинские военные сбили пять вражеских самолетов и вертолет.

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