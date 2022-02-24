Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский

Зеленский поблагодарил военных и призвал украинцев не паниковать. Фото: Офис президента

Украина вместе с демократическими государствами создает антипутинскую коалицию.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передаёт Gazeta.ua.

"Я поговорил с Байденом, Джонсоном, Науседой, Шарлем Мишелем, Дудой. Мы начинаем создание антипутинской коалиции. Уже призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную поддержку, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной. Мы вместе должны спасти Украину и демократический мир. И мы это сделаем", - сказал глава государства.

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Зеленский поблагодарил военных за достойный отпор. Призвал украинцев не паниковать. Находящихся за рубежом граждан попросил о поддержке.

"Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать правду из официальных источников. Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить наше государство - все то, что мы строили, ради чего живем", - сказал Зеленский.