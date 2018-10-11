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четверг, 11 октября 2018 19:48

Украина расширяет экономическое сотрудничество с Беларусью

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Украина расширяет экономическое сотрудничество с Беларусью
Стороны рассмотрели вопросы транспортного сообщения между странами. Фото: Politicua.com

Украина и Беларусь проведут первый региональный форум, по результатам которого планируют увеличить товарооборот между государствами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко по результатам заседания украинской-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

"Один из основных моментов - это проведение первого регионального форума в Гомеле. К этому событию будут привлечены 13 областей Украины, будут присутствовать 60 предприятий. Мы ожидаем подписания до 20 соглашений на уровне городов, областей и между министерствами", - сказал Зубко.

Он подчеркнул, что именно региональное сотрудничество дает возможность привлечения инвестиций, туристических потоков, обмена информацией.

"Главное - кооперация. Сегодня около 8 белорусских предприятий работают в Украине. Также очень важна поставка украинской продукции в Беларусь. В первую очередь, агропромышленной продукции и металлургии. [Рассмотрели] вопрос транспортных потоков, которые позволят увеличить объемы товарообмена между странами", - сказал Зубко.

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Правительство Великобритании включило в свои приоритеты на период 2018-2019-х соглашение о торговле с Украиной.

Этот вопрос обсуждался во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и министра Великобритании по делам Европы и Америки Алана Данкана

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