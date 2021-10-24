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воскресенье, 24 октября 2021 15:03

Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе

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Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе
Украина рассчитывает на более активный подход ООН к вопросам противодействия военной агрессии России против Украины. Фото: УП

В день 76-й годовщины основания ООН Украина подтверждает приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН и рассчитывает на присоединение организации к "Крымской платформе".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В ведомстве рассчитывают на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии России против Украины.

"Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыму и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе", - говорится в сообщении.

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В МИД подчеркнули, что важной задачей остается воплощение усилий по реформированию и совершенствованию ООН, ее укрепление и адаптация к требованиям современности.

"Продолжим проводить целенаправленную политику противодействия дерзким попыткам отдельных государств подорвать закрепленный Уставом ООН мировой порядок, навязать международному сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю", - говорится в сообщении.

В речах на общих дебатах в рамках 76-й Генассамблеи ООН об Украине вспоминали главы иностранных государств. В частности президенты Польши, Латвии и Эстонии.

Отмечали, что, несмотря на пандемию, продолжается российская агрессия на Донбассе, от которой гибнут люди. Также говорили о репрессиях в аннексирована Россией Крыма и риски для международной безопасности и права от этого.

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Дата
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