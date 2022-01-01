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суббота, 01 января 2022 16:42

Украина получит дополнительную помощь от США

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Украина получит дополнительную помощь от США
Одной из частей взаимодействия США и Украины является активизация в области военно-технического сотрудничества. Фото: ЭП

В 2022 году Украина кроме запланированных $300 млн должна получить от США и другую помощь.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает "Радио Свобода".

"Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет – на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в эту часть.

Есть вторая часть помощи. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем общие тренинги, вооружение, "Джавелины". Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень защитного оружия, которое мы можем получить", – сказала Маркарова.

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Посол добавила, что еще одна часть взаимодействия США и Украины - активизация в сфере военно-технического сотрудничества.

"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны и где мы можем делать общие проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И он уже был использован (во время визита в прошлом году было показано, как это скоро может быть), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете", – отметила Маркарова.

Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет США, а также от бывших владельцев гаубиц Финляндии и Германии.

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