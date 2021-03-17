Украина отреагировала на отчет Ирана о сбитом рейсе МАУ

Кулеба раскритиковал отчет Ирана. Фото: Reuters

Иран не учел замечания Украины к отчету и пытается скрыть истинные причины уничтожения самолета авиакомпании МАУ под Тегераном.

Расследование было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы - ложными. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в видеокомментарии в соцсетях.

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"То, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, - не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета.

Анализ документа показывает, что расследование провели с многочисленными нарушениями международных стандартов", - отметил Кулеба.

По его словам, документ не открывает всех обстоятельств и не раскрывает первопричины трагедии.

"Это не отчет - это сборник манипуляций, цель которого не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность", - заявил министр.

Виновным в сбивании украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ под Тегераном является оператор ПВО. Об этом говорится в окончательной версии иранского доклада о причинах трагедии.