Украина не рассматривает возможность переименования Грузии

Однако вариант использования еще одной альтернативной названия Грузии - "Георгия" - в МИД не прокомментировали. Фото из открытых источников

Украина пока не рассматривает вариант переименования Грузии на Сакартвело. Недавно так поступила Литва.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос BBC News Украина.

"Вопрос изменения названия Грузии пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", - отметили в ведомстве.

Однако вариант использования еще одной альтернативной названия Грузии – "Георгия" – в МИД не прокомментировали.

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Литва на государственном уровне приняла новое название Грузии. Теперь страна во всех официальных документах литовском языке упоминается как Сакартвело. Об изменении просила сама Грузия. Нынешнее название считают русифицированной. "Сакартвело" является ближе к грузинскому языку.