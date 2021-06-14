Украина назвала условие для запуска "Северного потока-2"

Украина против "Северного потока-2". Условием запуска газопровода должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

"Северный поток-2" - угроза безопасности всей страны, а не только ее экономике, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в понедельник.

"Мы против "Северного потока-2". Деоккупация территорий Украины будет честной компенсацией угроз", - написал он в Twitter.

Такую же позицию Кулеба высказал на прошлой неделе в Берлине.

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Правительство готово подать против России иск в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через Украину. Сумма иска составит $7,2 млрд. Газпром поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. В случае отсутствия транзита газа из России Украина будет терять не менее $1,5 млрд в год.

"Северный поток-2" планируют достроить до конца года. 10 июня морские секции трубопровода, уложенные со стороны России и Германии, соединили, сообщается на сайте компании-оператора. С 11 июня будут проводиться пусконаладочные работы для подготовки к заполнению газом.