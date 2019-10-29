УБД для добровольцев: Рада сделала первый шаг

За более чем 5 лет войны в стране не смогли подсчитать ветеранов и добровольцев. Фото: glavcom.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит добровольцам получить статус участника боевых действий.

Документ №2045-1 поддержал 321 депутат.

Другим решением парламентарии одобрили сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Законопроект предусматривает изменения к закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" - в перечень участников боевых действий добавят лиц, которые добровольно защищали Украину и исполняли боевые задачи на Донбассе не менее 30 календарных дней.

Действие законопроекта не распространяется на волонтеров и работников, которых привлекали или они участвовали в обеспечении или проведении АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больно до слез: фотоподборка с героями войны на Донбассе поразила украинцев

Решение о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам будет принимать межведомственная комиссия Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Основанием для предоставления статуса является справка органов, определенных субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом, и выписка из приказа Антитеррористического центра при СБУ о привлечении лица к проведению АТО.

В случае отсутствия этих документов основанием для предоставления статуса являются нотариально заверенные показания не менее трех свидетелей о периоде непосредственного участия такого лица в АТО. Одним из свидетелей должен быть командир подразделения, под руководством которого доброволец осуществлял исполнение задач в АТО.

Правительство поддержало создание Единого госреестра ветеранов. Он сможет четко определять количество ветеранов и их потребности. Программа позволит обеспечивать все направления реабилитации и реадаптации ветеранов и членов их семей, повысить их социальную защиту.