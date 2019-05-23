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У Зеленского сделали новое заявление о мирных договоренностях с Россией

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У Зеленского сделали новое заявление о мирных договоренностях с Россией
Глава АП Андрей Богдан допускает мирные договоренности с Россией. Фото: Reuters

Глава Администрации президента Андрей Богдан допускает, что могут быть мирные договоренности с Россией и "конфликтные вопросы". Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу".

"Если будут какие-то конфликтные вопросы в этих возможных договоренностях. Их нет, к сожалению, на сегодняшний день. И это еще долгий путь. Мы понимаем, если такой мир будет достигнут, то будут вопросы, которые лучше спросить у населения.

Если не согласны, возможно не надо подписывать тех или иных соглашений.

Это однозначно не нарушать Конституцию, не отдавать наши территории, не торговать людьми. Возможно есть какие-то компромиссы о порядке передвижения, возможности голосования. Я вообще очень патриотичный человек, не сторонник никаких "независимых территорий", неукраинского направления движения. Но в любом случае лучше спросить людей", - заявил он.

"На сегодняшний день не принят закон о референдуме. Его обязательно надо принять.

Наша концепция - не бояться у людей спрашивать их мнение.

Почему-то политики, которые работают на политическом олимпе, они думают, что самые умные. И принимать решения за народ, не спрашивая его мнения.

Форма проведения? Их много. Это может быть опрос, социология и какие-то предусмотреные законом возможности.

Мы считаем, что не может один человек решать судьбу всего общества, не посоветовавшись", - сказал Богдан.

Также Богдан заявил, что в "цивилизованных странах есть проведение опроса населения по тем или иным болезненным вопросам".

"Это нормальная практика. Поскольку мы хотим идти в Европу, видимо не является плохим спрашивать у своих граждан: что им нравится и что они хотят", - продолжил чиновник.

"В истории Украины много раз было, парламент принимал решение и это раскалывало общество. И представление народной мысли может как раз позволит избежать этого раскола. Раскола Украины на две части, когда одна поддерживает, другая отрицает. Лучше спросить украинцев, тогда может этих микроконфликтов не будет", - заявил глава АП.

"Россия - агрессор, захватила наши территории. Но с агрессором тоже надо разговаривать. Но не сдавать наши территории", - также сказал Богдан.

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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии против Украины.

За время войны Украина потеряла почти 4 тыс. солдат, 20 тысяч получили ранения.

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