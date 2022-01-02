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воскресенье, 02 января 2022 19:47

У Зеленского рассказали, во сколько состоятся переговоры с Байденом

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У Зеленского рассказали, во сколько состоятся переговоры с Байденом
Спикер Зеленского уточнил, когда состоится разговор президентов. Фото: ОП

Телефонный разговор президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится в воскресенье после 22 часов по киевскому времени.

Об этом информирует спикер главы государства Сергей Никифоров в Facebook.

"Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву", - отметил спикер.

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30 декабря Байден провел с президентом России Владимиром Путином второй телефонный разговор в течение месяца. Разговор длился 50 минут. Среди прочего обсуждали обострение вокруг Украины.

31 декабря в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 2 января. Зеленский подтвердил запланированный разговор в соцсети.

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