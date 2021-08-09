У Зеленского ответили на обвинения Лукашенко

Лукашенко продолжает безосновательно обвинять Украину. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский называет безосновательными обвинения со стороны самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков.

"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Лукашенко. Заявления Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными", - сообщил представитель Зеленского Сергей Никифоров, сообщает Офис президента

Заявления Лукашенко имеют целью отвлечь внимание от митингов в Беларуси.

"Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости им пойти", - сказал Никифоров.

Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.

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"Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут - это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества", - добавил представитель.

Украина и Беларусь нужны в НАТО, чтобы убрать "серую зону" между Россией и Альянсом. Такие планы у США. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в документальном пропагандистском сериале "Беларусь против цветной революции". По его словам, о расширении НАТО якобы открыто заявил экс-советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.