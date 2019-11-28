У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски

К волонтеру и блогеру Елене Беленькой пришло с обыском ГБР. Фото: stolychno.news

Сегодня сотрудники ГБР пришли с обыском в квартиру Елены Биленькой, больше известной пользователям соцсетей как блогера Маруся Зверобой.

Об этом стало известно из трансляции продолжительностью около трех минут, которую в начале обыска вела сама Зверобой. На видео слышен голос мужчины, который называет себя следователем ГБР Игорем Ковизою.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Садовому сегодня изберут меру пресечения и готовят залог

"Для обеспечения безопасности присутствуют оперативные сотрудники СБУ и представители спецподразделения "Альфа". Я следователь Государственного бюро расследований Ковиза Игорь Анатольевич. В настоящее время начинаем следственное действие - обыск. Постановление вам вручена, ознакомьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, отдайте свой мобильный телефон и мобильные телефоны всех участников. Мобильный телефон отдайте, он указан в постановлении", - сказал следователь, затем через некоторое время трансляция прерывается.

Государственное бюро расследований пока никак не комментирует инцидент.

26 ноября Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру Украины проект подозрения нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтерке Маруси Зверобой. По мнению следствия, 26 октября Федина и Зверобой высказывали угрозы убийством, адресованные Зеленскому. Тогда они провели трансляцию в соцсетях, в которой раскритиковали события, связанные с визитом президента Владимира Зеленского в Золотое. На этом видео Зверобой, обращаясь к украинскому президенту, заявила, что "там вообще люди контужены на войне" и "они тебя взорвут, я тебе обещаю", а Федина сказала, что "там ненароком может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно".