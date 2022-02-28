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понедельник, 28 февраля 2022 06:57

Спецтема: Напад Росії на Україну

У РФ есть еще 50 тыс. военных в резерве, она уже привлекла вдвое больше – Пентагон

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У РФ есть еще 50 тыс. военных в резерве, она уже привлекла вдвое больше – Пентагон
У Росії ще є резерв військових - Пентагон. Фото: Українська правда

Окупант залучив в бойових діях прооти України дві третини свого контингенту.

Це приблизно 100 тисяч військових. У резерві ж залишаються десь 50 тисяч людей, заявили у Пентагоні, повідомляє ВВС.

Росія випустила по цілях в Україні приблизно 320 ракет, здебільшого – малої дальності. Але здобути повну перевагу у повітрі не змогла

Не вдалося захопити жодного великого міста.

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Армія Путіна також стикнулася з логістичними проблемами, особливо щодо доставки пального.

"Українці чинять наполегливий, хоробрий та героїчний спротив. Але… Але це тільки четвертий день", – сказав представник Пентагону.

Україна має вступити до Європейського Союзу, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

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