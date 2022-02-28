У РФ есть еще 50 тыс. военных в резерве, она уже привлекла вдвое больше – Пентагон

Окупант залучив в бойових діях прооти України дві третини свого контингенту.
Це приблизно 100 тисяч військових. У резерві ж залишаються десь 50 тисяч людей, заявили у Пентагоні, повідомляє ВВС.
Росія випустила по цілях в Україні приблизно 320 ракет, здебільшого – малої дальності. Але здобути повну перевагу у повітрі не змогла
Не вдалося захопити жодного великого міста.
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Армія Путіна також стикнулася з логістичними проблемами, особливо щодо доставки пального.
"Українці чинять наполегливий, хоробрий та героїчний спротив. Але… Але це тільки четвертий день", – сказав представник Пентагону.
Україна має вступити до Європейського Союзу, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.
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