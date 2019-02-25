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понедельник, 25 февраля 2019 11:00

У Порошенко обещают не идти путем Януковича на выборах

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У Порошенко обещают не идти путем Януковича на выборах
В штабе Петра Порошенко уверяют, что не пойдут по пути Виктора Януковича.

Заместитель председателя избирательного штаба Петра Порошенко, нардеп из "БПП" Сергей Березнико обещает не идти по пути Виктора Януковича на предстоящих выборах президента.

"Заниматься тем, чем занимался когда-то штаб Януковича - "карусели", "печеньки", миграция бюллетеней - мы не будем. Даже мысль об этом категорически отвергается. И сделаем все, чтобы никто другой этого не сделал", - сказал он в интервью LB.ua

В то же время Березнико заявил, что будут "учитывать всех людей, которые согласились быть волонтерами или агитаторами". Это будут делать с помощью пластиковых карт с QR-кодом.

"Мы в каком веке живем? Нам ведь не на пергаменте записывать наших волонтеров", - отметил нардеп.

"Каждый кандидат, который борется за победу, обязан собрать команду минимум в 100-150 тысяч человек", - сказал он.

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7 февраля президента Петра Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты. Всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата.

Выборы президента должны состояться 31 марта.

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