У Януковича феноменальные математические способности - адвокат экс-президента

Адвокат Виктора Януковича попросил не смеяться с того, что у его клиента "феноменальные математические способности". Фото: Reuters

Адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Горошинский заявил, что у его подзащитного "феноменальные математические способности", и поэтому он не подписал Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом он рассказал во время дебатов в Оболонском райсуде Киева, сообщают "Українські Новини"

"Виктор Федорович феноменально считает. У него математическая составляющая просто феноменальна", - сказал адвокат.

Защитник попросил присутствующих в зале не смеяться и отметил, что Янукович не подписал Соглашение об ассоциации с ЕС "исключительно потому, что просчитал возможные большие убытки для Украины от этого".

По его словам, убытки составили бы $200 млрд.

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Виктор Янукович, будучи президентом, бежал из Украины 23 февраля 2014-го. С тех пор живет в России. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене, пособничестве РФ.