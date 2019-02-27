Тяжело воровать в стране, где есть радикальные политики - Янина Соколовская

Олег Ляшко намерен привлечь к ответственности за коррупцию главу Нафтогаза Коболева. Фото: Униан

Украинская судебная реформа, стартовавшая не снизу, а сверху, теперь имеет все шансы добраться до "низов" - непосредственно до граждан, которые пока только из телевизора знают о том, что реформа идет.

Политический эксперт Янина Соколовская в саркастической манере прокомментировала новый виток развития коррупционного скандала вокруг незаконных миллиардных доходов государственных чиновников.

"Интереснейшая история сегодня начала разыгрываться в парламенте. Лидер Радикалов Олег Ляшко внес в Раду законопроект по изменению документа "О судоустройстве и статусе судей" относительно радикального ограничения безумных судейских вознаграждений и обеспечения пропорциональности и сбалансированности относительно их выплат. О судах Ляшко заговорил неспроста. Он намерен привлечь к ответственности главу Нафтогаза Коболева. Видимо, когда Ляшко уверен, что поставит Коболева к стенке, он не исключал и стену суда", - полагает эксперт.

По словам Соколовской, все, что сейчас озвучивает Ляшко, свидетельствует о том, что воровать в стране, где есть Радикальные политики, очень тяжело.

"Трудно наживаться на государственных энергоресурсах, когда о твоей деятельности на всех возможных площадках - от Верховной Рады до телевидения - говорит Ляшко. Не повезло главе Нафтогаза Коболеву с наличием в Украине "радикалов". Жил ведь себе человек, зарабатывал, премии миллионные получал и явно не бедствовал - а теперь Ляшко грозит отнять у него 1,4 млрд премии, якобы полученной Коболевым за работу на газовой "ниве-трубе". Казалось бы - все делал, как положено украинскому чиновнику, которому плевать на народ - закупал российский газ по реверсу под видом европейского, продавал его населению по завышенным ценам, фактически добился того, что проплаты по ЖКХ стали сравнимы с бюджетом средней украинской семьи - и на тебе, Ляшко это заметил! Да еще и напал, требует миллиарды вернуть, и не просто - а из оффшоров. И в суд на Ляшко не подашь - очевидную истину говорит, и эту ситуацию уже в покое не оставит", - иронизирует политолог.

Янина Соколовская добавила, что тихие дни для Коболева закончились навсегда. И после президентских выборов ситуация для него не изменится.

"Олег Ляшко заявил, что добьется увольнения Коболева. И ведь действительно – добьется", - прогнозирует эксперт.

26 февраля, в эфире телеканала "Украина" лидер "Радикальной партии" проинформировал, что суммарная заработная плата судьи Верховного суда Украины, в сумме с деньгами на оздоровление, превышает 130 тысяч евро в год. В масштабах Европы, это самый высокий доход судей после Шотландии. "Максимальная зарплата судьи ВСУ и КСУ в 200 раз превышает "минималку"! Почему деньги на судей есть, а на учителя, врача, рабочего – нет? Почему люди оплачивают космические зарплаты и премии чиновников со своих копеечных доходов? Я отменю налоги на минимальную зарплату, ограничу доходи судей и верну миллионные премии руководителей "Нефтегаза" в бюджет. Хватит грабить людей!", - заявил Ляшко.