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воскресенье, 19 сентября 2021 19:48

"Турборежим" в Раде оказался пиаром - статистика

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&quot;Турборежим&quot; в Раде оказался пиаром - статистика
В Верховной Раде - 422 народных депутата, из которых 244 от "Слуги народа". Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада за два года в "турборежиме" приняла меньше законов, чем предшественники. Об этом сообщил Комитет избирателей.

Народные депутаты нынешнего девятого созыва приняли 552 законодательные акты. Тогда как в течение первых двух лет работы их предшественники - 573.

Также депутаты восьмого созыва зарегистрировали более законопроектов - 7,3 тыс. У депутатов девятого созыва - 5,6 тыс. В течение первых двух лет работы в ВР предыдущего созыва состоялось 246 пленарных заседаний, ВР нынешнего созыва - 212.

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"Так называемый "турборежим" оказался лишь широко разрекламированной пиар-кампанией и не привел к существенным изменениям в работе Верховной Рады.

Количественные показатели деятельности ВР восьмого и девятого созывов одинаковы, а часто и ниже по сравнению с предыдущим парламентом.

При этом в парламенте остались старые проблемы вроде регистрации значительного количества законодательного спама, принятия законопроектов без полноценного обсуждения и нерационального планирования законодательной работы.

В целом монобольшинству не удалось обеспечить более эффективную работу Верховной Рады, несмотря на наличие соответствующих возможностей", - говорит председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

"Турборежимом" называют ускоренное рассмотрение законопроектов в Верховной Раде, где монобольшинство "Слуги народа".

В парламенте - 422 народных депутата. 244 - во фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 25 - "Батькивщина", 20 - "Голос", 22 - группа "Партия "За будущее", 20 - "Доверие". Работу начали в позапрошлом году в конце августа.

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  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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