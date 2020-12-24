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четверг, 24 декабря 2020 13:56

Тупицкого вызвали в прокуратуру для вручения подозрения

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Председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали в Офис генерального прокурора для вручения подозрения.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник.

Тупицкого просят прийти в Офис генпрокурора 28 декабря для того, чтобы ему сообщили о подозрении в уголовном производстве.

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На данный момент в здании КСУ стоят сотрудники Государственного бюро расследований, чтобы вручить ему то ли подозрение, то ли повестку. Пока Тупицкому ничего не вручили, поскольку он в зале заседаний рассматривает дела, отмечает источник.

Из открытых источников известно, что дело касается в том числе незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области (находится в городе Зугрес, на сегодня это оккупированная территория, - Gazeta.ua).

  Повестка Тупицкому
Повестка Тупицкому

На этой неделе журналисты программы "Схемы" сообщили, что председатель КСУ Александр Тупицкий, работая судьей в Донецке, посредством воздействия и связей в судейском корпусе участвовал в действиях, которые привели к завладению имуществом завода в Зугресе и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии, оформив ее на доверенное лицо.

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