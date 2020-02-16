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воскресенье, 16 февраля 2020 16:11

Три десятка встреч Порошенко в Мюнхене: обсуждали продолжение санкций против России, миротворцев ООН и вступление Украины в НАТО

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Три десятка встреч Порошенко в Мюнхене: обсуждали продолжение санкций против России, миротворцев ООН и вступление Украины в НАТО
Фото: ВЗ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" во время Мюнхенской конференции по безопасности провел более трех десятков встреч с лидерами государств, политиками и чиновниками. Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

"Премьер Хорватии, президент Литвы, генсек НАТО, премьер Канады, министр обороны Германии, американские конгрессмены и политики, министры иностранных дел Турции, Словакии, Германии - всего более трех десятков встреч за двое суток в Мюнхене", - отмечает Цеголко.

Он отметил, что международные партнеры нашего государства обеспокоены усилением позиции Российской Федерации от изменения риторики нынешней власти в Украине. Именно поэтому во время каждой встречи Петр Порошенко отмечал неизменные месседжи - продолжении санкций против государства-агрессора, внедрении миротворческой миссии ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса и скорейшей евроатлантической интеграции Украины.

"Дипломатическая борьба за Украину продолжается. Но "позиция России усиливается, поскольку изменилась риторика Украины", - говорят партнеры. Поэтому вооружаем их аргументами против страны-агрессора:

- санкции работают. И их следует усилить.

- чтобы прекратить агрессию, нужно ввести миротворческий контингент ООН на оккупированные территории Донбасса

- для создания зоны безопасности в Европе Украина как можно скорее должна стать членом НАТО", - пишет Цеголко.

Он также сообщил, что благодаря твердой позиции Петра Порошенко скандальный план "12 шагов" международные партнеры Украины воспринимают как русский информационную провокацию. "И кстати, все участники Мюнхенской конференции теперь знают, что "12 шагов" - это информационная провокация Путина", - отметил Святослав Цеголко.

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