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среда, 23 октября 2019 09:46

Трамп ждал от Зеленского двух шагов - поверенный в делах Украины

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Трамп ждал от Зеленского двух шагов - поверенный в делах Украины
По словам Тейлора, информацию ему сообщил посол США в ЕС Гордон Сондланд. На фото президент Украины Владимир Зеленский, УНИАН

Президент США Дональд Трамп ждал от президента Украины Владимира Зеленского двух шагов для оказания поддержки Украине. Публичного объявления расследование в отношении украинской частной газодобывающей компании "Бурисма", где работал сын его потенциального конкурента Джо Байдена, и вмешательство в президентские выборы США в 2016-м из территории Украины.

Об этом в своих показаниях Конгрессу заявил временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, передает "Голос Америки". Текст свидетельств опубликовало издание The Washington Post.

По словам Тейлора, информацию ему сообщил посол США в ЕС Гордон Сондланд.

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"Посол Сондланд также заявил мне, что он осознает, ранее допустил ошибку, заявив украинским чиновникам, что проведение встречи в Белом доме между Зеленским и Трампом будет зависеть от публичного заявления о расследовании.

На самом деле, заявил мне посол Сондланд, "все" будет зависеть от такого заявления, включая помощь по безопасности. Он заявил, что президент Трамп хотел, чтобы Зеленский "вслух и публично" заявил, что он приказывает провести такие расследование", - говорится в заявлении.

Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием по импичменту, пытаясь заблокировать свидетельства и документы. Его инициировала Палата представителей, объявила демократ Нэнси Пелоси.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал повестку, чтобы заставить Тейлора дать показания после того, как Государственный департамент приказал ему не появляться.

Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить сотни миллионов долларов помощи Украине.

Трамп заморозил почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с Зеленским, вызвав обвинения демократов в злоупотреблении внешней политикой США для личной выгоды.

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