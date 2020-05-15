Трамп внес кандидатуру нового посла США в Украине

Трамп предложил посла США в Украине. Фото: Reuters

Новым послом США в Украине может стать отставной генерал Кит Дейтон.

Президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона в качестве нового американского посла в Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее отставной генерал-лейтенант Дейтон занимал должность военного атташе в посольстве США в России.

Дейтон вышел в отставку в 2010 году, сейчас он возглавляет Европейский центр по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхене. Кит Дейтон также является американским советником по вопросам обороны в Украине. Помимо английского, владеет русским и немецким языками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп определился с новым послом США в Украине

Должность посла США в Украине вакантна с мая 2019 года. До этого времени посольский пост занимала Мари Йованович, которая была отозвана Дональдом Трампом. Йованович была одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.