Трамп считает себя "самым жестким президентом" в отношении России

Трамп назвал себя самым жестоким президентом в отношении России. Фото: Cas

Президент США Дональд Трамп считает, что его политика в отношении России "самая жесткая" среди всех, которые когда-либо проводились в Белом доме.

Американский президент также отметил, что Путин знает об этом и очень недоволен, передает Интерфакс-Украина.

"Не было президента более жесткого в отношении России, чем я", - заявил Трамп.

Президент США также сказал, что Владимиру Путину хорошо известно о его "жесткой" линии, и "он не должен быть доволен этим".

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"Я думаю, что президент Путин знает это лучше, чем кто-либо, безусловно, гораздо лучше, чем СМИ. Он понимает это, и он не доволен этим, и он не должен быть доволен этим", - добавил глава Белого Дома.

Украина ждет от США разъяснений о якобы обсуждении на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму. Точно не известно, говорили президенты на эту тему или нет, однако Путин заявлял об этом в российских СМИ.