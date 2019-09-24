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Трамп приказал приостановить помощь Украине перед звонком Зеленскому — WP

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Трамп приказал приостановить помощь Украине перед звонком Зеленскому — WP
Поручение Трамп дал минимум за неделю до звонка Зеленскому. ФОТО: Reuters

Президент США Дональд Трамп приказал директору Административно-бюджетного управления Мику Малвейни остановить оборонительную помощь Украине перед тем, как позвонил Владимиру Зеленскому 25 июля.

Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на три неназванные высокопоставленные источника в администрации Трампа.

Речь идет о $400 млн военной помощи. Поручение Трамп дал минимум за неделю до звонка Зеленскому.

По словам источников, у Трампа было беспокойство: надо ли тратить деньги на Украину. Президент США опасался коррупции в Украине, сказал один из чиновников.

Он также опроверг связь между задержкой со средствами и возможным давлением на Зеленского с целью начать расследование против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Байден является потенциальным конкурентом Трампа на президентских выборах США 2020-го.

Чиновники должны были сообщили законодателям, что средства задерживают по причине "межведомственного процесса".

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы семьи бывшего вице-президента Джо Байдена.

Трамп надеется, что стенограмма телефонного разговора с Владимиром Зеленским вскоре будет опубликована и "у всех будет возможность убедиться, что я не оказывал давление на Украину".

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