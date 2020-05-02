Трамп определился с новым послом США в Украине

Трамп назвал нового посла США в Украине. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.

"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа К. Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по обороне Соединенных Штатов в Украине. Ранее Дейтон служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

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Напомним, должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа.