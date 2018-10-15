Трамп хочет уволить главу Пентагона

Трамп готовится отставить главу Пентагона. Фото: ТСН

Президент США Дональд Трамп не исключил отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

"Возможно, что он уйдет. Я думаю, что он своего рода демократ, если вы хотите знать правду. На определенном этапе все идут, это Вашингтон", - так ответил Трамп на вопрос об отставке Мэттиса, об этом он объявил в интервью телеканала CBS.

Он добавил, что в ближайшее время его администрацию могут покинуть и другие сотрудники, но отметил, что "в Белом доме нет хаоса", как об этом пишут некоторые СМИ. "Это все лживые новости", - добавил президент США.

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Ранее The New York Times сообщала о том, что глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном. По данным газеты, Маттис уйдет в отставку после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.