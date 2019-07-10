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среда, 10 июля 2019 09:45

Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
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5-й день в Национальном музее истории Украины работает "Музей избирательного трэша". Первую выставку "гречкосейства", агитации и подкупа избирателей организовало движение "Честно".

Gazeta.ua делится подробностями.

Платим за билет 20 грн, поднимаемся на 4-й этаж. Лестницей видим привезенные из Донбасса снаряды российской армии, подвешенные на потолке.

"Собрали 194 экспоната. Хотим приковать внимание, чтобы люди думали, когда голосуют за того или иного кандидата. Потому что то, что происходит, - это ужас. Когда голоса продают за гречку или концерт", - рассказывает научный сотрудник музея Роман Гондза. Проводит для нас экскурсию.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

Большинство экспонатов собрали активисты движения. Остальные - из фондов музея.

Также материалы присылали рядовые граждане.

"Люди говорят, что дома у них такого полно. У каждого есть от Ющенко что-то старое. Кто помоложе, имеет новое. Вот Зеленский раздает кепки. Через 5-10 лет и это станет историей", - говорит экскурсовод.

Показывает самые старые плакаты Леонида Чорновола и Левка Лукьяненко 1991-го.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 
Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

За стеклом - спичечный коробок с "Блоком Литвина".

"Вызвала смех шапка Игоря Шевченко (кандидат в президенты на прошлых выборах. - Gazeta.ua). - рассказывает Роман. - Поехал на экономический форум в Давос, где раздавали шапки бесплатно. По одной в руки, а он набрал себе четыре, щеголял этим в сетях. Затем выпускал их массово".

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

Есть открывалка для пива "Янукович - наш президент" от Партии регионов за 2010 год.

"Дарят все, что хочешь, чтобы проголосовали", - продолжает Роман.

Показывает "Письмо" из Российской Федерации, которое агитирует за экс-президента-беглеца.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

Самый дорогой экспонат - инсталляция детской качели. Она не оригинальна, но изображает реальное событие, когда депутат от "Народний фронт" на Черниговщине подарил качели одному из дворов. После выборов этот "подарок" демонтировал.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 
Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

Целая витрина посвящена тому, как на выборах используют детей. Там канцелярские принадлежности, ручки, дневники с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

Другая витрина - "джинса", хвалебная реклама Олегу Ляшко. На одной из газетных вырезок заголовок "Собака Олега Ляшко будет защищать границу".

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 
Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

Отдельный стенд с "чернухой", в частности на президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова в образе "гопников", третьего президента Виктора Ющенко - "дяди Сэма".

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 
Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

"Атрибутом любых продуктовых наборов есть алкоголь", - рассказывает музейщик. Показывает на киевское шампанское с "наклееным" бывшим мажоритарником Алексеем Луцким. Чашки блока кума президента России Путина Виктора Медведчука "Не так".

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

Слева - паски. "Вот депутат Фельдман напек людям пасок", - говорит экскурсовод. На кексе надпись "С праздником Светлой Пасхи! Фельдман".

 

Также посетителям могут показать на проекторе 30-минутное видео с политической рекламой 1999-2014-х.

Ежедневно посмотреть на выставку приходят с полсотни человек.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 
Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

"Посетители всех возрастов. Проводил экскурсию бабушкам. Узнавали о выставке от внуков и Facebook. Затем они еще своих подружек приводили.

От увиденного часто смеются. Кто-то ностальгирует, вспоминает, что это было с ними.

Говорили, что гречку берут, но не голосуют за того, кто дает. Но тактика кандидата все равно действует, люди берут и кто-то таки проголосует. Многим безразлично, кто будет ими править, поэтому отдают голоса за фактические вещи, которые получают. А не за что-то эфемерное, что будет потом - в Верховной Раде во время законопроектов и так далее", - говорит музейщик.

Подходим к витрине "маршал-гречка" с изображением Геннадия Корбана - кандидата в нардепы по округу в Чернигове на выборах 2015-го. Под ним - мешки с гречкой.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

По соседству - бутафорский торт от Игоря Кононенко. Тот привез десерт избирателям в один из хуторов на Киевщине. К нардепу обращались, чтобы подарил выставке какое-то свой полотенце, другую атрибутику. Пока ответа не было.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

Следующее - "скорая политическая помощь". Наживаются даже на болезнях людей. Видим тонометр от Олеся Довгого. Надпись "ДОВГОГО життя і міцного здоров'я".

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

"Все остальные мелкими буквами, чтобы запомнили фамилию Довгий", - объясняет Роман и показывает далее: "Вот отделения гемодиализа, открытое по инициативе нардепа Руслана Сольвара. Сейчас оно не работает и люди страдают".

Другие "подарки" - масло, конфеты. Подкупом считают розданные кандидатами вещи, дороже 57 грн. Кто-то "вкладывается". Другие, кто переходит предел, действуют через фонды.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 
Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

Под стеной - секонд-хенд от Руслана Сольвара. Избиратели села Гатнэ Киевской области возмущались. Мол, за кого он нас имеет.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

Еще один мажоратирник Антон Яценко раздавал в городе Христиновка Черкасской области бесплатный Wi-Fi. Сеть назвали его именем, пароль тоже. Среди прочего - социальная парикмахерская Яценко, световое шоу на фонтанах в Умани с его портретом.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

"Вчера приходил депутат Европарламента, говорил там всего такого нету, у них выборы проходят довольно скучно", - продолжает экскурсовод.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

Выставка продлится до 10 августа. В день тишины и выборов 20-21 июля ее закроют.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ
 

"Имеем низкий уровень политического сознания. Поэтому нами очень легко манипулировать такими продуктовыми наборами. Виноваты сами, что отдаем свой голос за подкуп. Что нам надо делать? Читать и исследовать политические программы, смотреть на реальные дела, не доверять тем, кто уже успел проштрафиться в прошлом. И не вестись на билборды", - говорит молодой сотрудник музея.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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