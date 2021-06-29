Тищенко устроил потасовку с другим "слугой" в столовой Рады

После инцидента народные избранники встретились во дворе Верховной Рады, где выясняли отношения. Фото: "Вести"

Народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко и Александр Куницкий устроили конфликт в столовой Верховной Рады. Видео обнародовало издание "Обозреватель".

На видео видно, что Тищенко толкает нардепа и его телефон. А потом идет в столовую парламента.

После инцидента народные избранники встретились во дворе Верховной Рады, где выясняли отношения, вооружившись смартфонами.

Причиной нападения Куницкий называет свои "разоблачительные материалы по схемам поборов с моряков", сообщил нардеп Александр Дубинский.

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В комментарии изданию "Вести" Тищенко заявил, что Куницкий решил "хайпонуть". "Драки не было. Александр вместо того, чтобы вести себя в столовой культурно попытался хайпонуть, снимал меня на телефон, ставил какие-то глупые вопросы. Я аккуратно отвел телефон и попросил его не беспокоить. Александр забыл, что в Верховной Раде нужно заниматься законотворчеством, а не блогерством", - рассказал нардеп от "Слуги народа".

Журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, где утверждают, что родственники народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко причастны к схемам отмывания средств на строительстве объектов в Киеве. Сотни миллионов из городского бюджета, выделенные на строительство Подольско-Воскресенского моста, могли оседать на счетах фирмы сестры Тищенко Юлии, допускают журналисты. Речь идет об "Экспресс-К", которая фигурировала в изъятых документах бизнесмена Дениса Комарницкого.