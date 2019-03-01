Тимошенко поймали на сотрудничестве с Новинским

Команды кандидата в президенты Юлии Тимошенко и "оппоблокивца", бывшего "регионала" Вадима Новинского сотрудничают. Об этом сообщают журналисты программы "Схеми".

Алексей Кучеренко, который является доверенным лицом Тимошенко, ведет кампанию за снижение тарифов совместно с заместителем председателя "Партія миру" Новинского Максимом Гольдарбом, сообщают журналисты.

Кучеренко и Гольдарб являются соучредителями ОО "Тарифна мобілізація", которая ведет публичную кампанию за снижение тарифов.

Гольдарб работал в органах прокуратуры Донецкой области, во времена президентства Виктора Януковича перевелся в Киев. Когда министром обороны был Павел Лебедев, стал аудитором в Министерстве обороны.

В сюжете Слідство.Инфо "Східна війна" говорилось, что Союз офицеров заявлял: Гольдарб может быть причастен к закупке топлива для нужд армии по завышенным ценам. А военная прокуратура возбуждала уголовное дело в отношении небрежного отношения к военной службе.

На вопрос, кого бы Новинский поддержал во втором туре выборов президента, если бы туда вышли Тимошенко и Петр Порошенко, экс- "регионал" ответил: "Точно не Порошенко".

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Ранее журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщили, что партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко получает миллионы гривен от фейковых доноров. В частности, одна из кассирш магазина перечислила партии 1,5 млн грн.