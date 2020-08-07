The Washington Post пишет о Коломойском и его связи с президентом Зеленским

Автор: LIGA.net Минюст США официально обвинило олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка

Олигарха Игоря Коломойского, которого в четверг, 6 августа Министерство юстиции США официально обвинило в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, считают партнером и союзником президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в статье влиятельного американского издания The Washington Post.

Авторы статьи отмечают, что похищенные из ПриватБанка средства бывшие владельцы отмывали в США и других странах мира. В частности, в жалобе о гражданской конфискации коммерческой недвижимости в Кентукки и Техасе Министерство юстиции утверждает, что Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов украли столько в ПриватБанке, что национальный банк Украины должен был наделить это учреждение 5,5 млрд долларов спасения, чтобы предотвратить экономическом кризис для всей страны, - пишет издание.

Авторы напоминают, что Коломойский является одним из самых богатых людей Украины, имеет связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, и он сыграл определенную роль в событиях, которые привели к импичменту президента Трампа прошлого года.

"Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами ПриватБанка до того, как он был национализирован в ответ на мошенничество. Они вымогали деньги у ПриватБанка, которые они всегда получали, поскольку они были собственниками, а затем перемещали средства через сеть компаний, чтобы "тщательно замаскировать их природу, источники, собственность и контроль", - заявляют в Министерстве юстиции США.

Газета также напомнила о том, что Коломойский давно фигурирует в уголовном расследовании прокуратуры США в Кливленде за возможное отмывание денег. В рамках этого дела ФБР во вторник осуществило обыски в офисе группы Optima Management Group в центре Кливленда, а также в офисе Optima в здании Юго-Восточного финансового центра в Майами.

The Washington Post напоминает, что при президентстве Петра Порошенко правительство национализировало Приватбанк, утверждая, что Коломойский и один из его деловых партнеров вывели из банка миллиарда долларов. Коломойский тогда уехал из Киева в Израиль, где он также имеет гражданство. Он сохранил политическую власть в Украине благодаря собственному бизнес-холдингу, к которому принадлежит большая украинская телекомпания.

Коломойского рассматривают как союзника Зеленского, который до избрания был актером, снявшись в комедийном шоу, которое выходило в эфир в сети Коломойского. Избрание Зеленского считалось благом для Коломойского, особенно после того, как новый президент поставил личного адвоката Коломойского во главе своей администрации - напоминает издание об Андрее Богдане, который был руководителем Офиса Зеленского. "Некоторые в США подозревал о связи Зеленского с магнатом, и считал, что это противоречит обещаниям Зеленского по борьбе с коррупцией и реформ", - пишет газета.

Несмотря на то, что Зеленский публично не поддерживает возврат контроля над "ПриватБанком" олигарху и в конце концов уволил Богдана с должности, Коломойскому было достаточно комфортно с нынешним руководством Украины, чтобы он вернулся из самоизгнания в Тель-Авиве и снова обосновался в Киеве, где поддерживает связи с членами президентской администрации - констатирует американское издание.