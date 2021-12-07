Телеканал Ахметова распространяет пророссийские нарративы - СМИ

Антизападные нарративы российской пропаганды озвучивали по крайней мере один раз в 30 из 40 выпусков ток-шоу "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", принадлежащем бизнес-структурам олигарха Ринату Ахметову.

Об этом говорится в исследовании "Центра противодействия коррупции", сообщает "Украинская правда".

"Многие из главных тем выпусков "Харда с Влащенко" летом 2021 года тщательно повторяли распространенные нарративы кремлевской пропаганды. Тезис о внешнем управлении Украиной звучал в 11 выпусках. А тезис о возможной эксплуатации украинских ресурсов Западом озвучивали в шести выпусках. Также гости и ведущая шоу атаковали антикоррупционные органы, Национальный банк Украины, наблюдательные советы государственных компаний, а также озвучивали тезисы по теориям заговора о всесильном влиянии финансиста Джорджа Сороса", - говорится в исследовании ЦПК.

Антизападную пропаганду в Украине, по мнению экспертов, озвучивают в пользу олигархов, не заинтересованных в антикоррупционных и демократических реформах. А редакционная политика канала заключается в умышленном приглашении в студию спикеров со скептическим отношением к евроатлантическому вектору Украины. В частности, экс-нардепа Евгения Мураева и олигарха Вадима Новинского.

Канал "Украина 24" на протяжении последних месяцев критикует президента Владимира Зеленского. Такой подход связывается с противостоянием между Зеленским и владельцем телеканала олигархом Ринатом Ахметовым.

22 ноября во время празднования дня рождения Савика Шустера Ринат Ахметов мог обсуждать возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах. Среди гостей Шустера были бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон и врач Дмитрий Комаровский.