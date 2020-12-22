Татаров поехал на работу в ОП, несмотря на "отстранения от должности"

Бутусов отметил, что в ОП Татаров "был в важном деле". Фото: УНИАН

Заместитель председателя Офиса президента Андрея Ермака - Олег Татаров поехал в ОП, где продолжил работу на своем рабочем месте, несмотря на то, что накануне написал заявление о приостановлении служебных полномочий.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

По его информации, после объявления подозрения Татаров передал полномочия по контролю за НАБУ другом заместителю председателя ОП Андрею Смирнову. Однако сохранил полномочия по контролю всех других правоохранительных органов.

"Никаких решений по перераспределению обязанностей в ОП сам Татаров принимать не правомочен, это могут сделать либо президент или глава ОП, а никаких решений ни Зеленский, ни Ермак по Татарову не принимали. Мнение Подоляка официальной позицией не является, поскольку в отличие от Татарова он внештатный сотрудник ОП".

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Бутусов отметил, что в ОП Татаров "был в важном деле".



"В понедельник вечером на экстренном заседании Кабмин назначил председателем Государственной фискальной службы Вадима Мельника, кандидатуру которого поддержал в ОП Татаров. В них оказалась давняя история знакомства со времен Януковича, когда Мельник занимал пост начальника управления по расследованию особо важных дел ДФС".

Офис президента до сих пор не взял на себя ответственность за обвинения в коррупции одного из ближайших сотрудников Зеленского и не принимает никаких решений об устранении подозреваемого в коррупции с должности, отмечает журналист.

"Заявления пиарщиков призваны скрыть бездеятельность президента, который боится убрать Татарова и тем самым обвалить конструкцию своих отношений с экс-заместителем главы АП времен Януковича Андреем Портновым".

18 декабря в НАБУ заявили, что сообщили Татарову о подозрении во взяточничестве по делу о квартирах Национальной гвардии. По данным директора ведомства Артема Сытника, Татаров, будучи юристом Укрстроя, вместе с владельцем компании Максимом Микитась дал взятку в виде паркоместа эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД за занижение стоимости жилого комплекса с 81 до 7 млн ​​грн. Сытник раскрыл детали эпизода по Татарову после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова неожиданно изменила группу прокуроров по делу Микитась, из-за чего заместителю председателя ОПГ не успели вручить подозрение.