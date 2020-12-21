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понедельник, 21 декабря 2020 15:26

Татаров написал заявление о приостановлении служебных полномочий

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Татаров написал заявление о приостановлении служебных полномочий
В понедельник Татаров пришел к Национальному антикоррупционному бюро по повестку о вызове. Фото: Украинская правда

Заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака - Олег Татаров написал заявление о приостановлении служебных обязанностей.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, сообщает "Украинская правда".

"В связи с существенным общественным резонансом и во избежание любых манипулятивных трактовок, заместитель главы ОП Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу".

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Это сделано, чтобы не допустить конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы, отметил Подоляк.

Также он сказал, что озвученные публично предыдущие обвинения касаются периода работы Татарова в частном бизнесе задолго до назначения его на должность в государственной сфере.

Татаров будет защищаться как частное лицо, добавил советник Ермака.

Президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя ОП в августе.

Татаров во время Революции достоинства был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. Заявлял, что полиция не применяла оружия, а майдановцы сами стреляли в своих. Был адвокатом бывшего заместителя Администрации президента Януковича Андрея Портнова, "экс-регионала" Вадима Новинского.

1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.

18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.

Представители САП и НАБУ пришли в ОПУ и сообщили о подозрении Татарову. В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной.

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