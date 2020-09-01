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вторник, 01 сентября 2020 11:07

Сытник отреагировал на заявление Офиса президента

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Сытник отреагировал на заявление Офиса президента
"Несколько раз перечитал, но не совсем понял", - директор НАБУ о заявлении ОП. Фото: "Радіо Свобода"

На сегодняшний день Национальное антикоррупционное бюро работает в штатном режиме, ничего не изменилось. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, комментируя решение Конституционного суда о неконституционности указа предыдущего президента Петра Порошенко о его назначении.

"Его отмена абсолютно не означает прекращение моих полномочий или мое увольнение", - сказал Сытник "Радио Свобода".

Комментируя заявление Офиса президента, что Сытник - "исполняющий обязанности", директор НАБУ заявил:

"Я несколько раз перечитал, но не совсем понял этого пресс-релиза Офиса президента. Могу сказать точно, что распределение обязанностей между руководством НАБУ: между директором и заместителями, регламентируется приказом директора.

Исполняющим обязанности может быть один из заместителей, если отсутствует директор. На сегодняшний день директор не отсутствует: я не нахожусь в командировке, на больничном или в отпуске.

Соответственно, говорить о том, что кто-то может исполнять обязанности - нет. Выполняю обязанности на сегодняшний день я".

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В мае группа народных депутатов, среди которых Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук, Илья Кива, Даниил Гетманцев обратилась в Конституционный суд с представлением о неконституционности назначения Артема Сытника на должность директора НАБУ.

28 августа КС признал неконституционным указ о его назначении.

После этого в Офисе президента Сытника назвали "исполняющим обязанности".

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