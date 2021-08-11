Суд завершил следствие по делу об убийстве Дениса Вороненкова

4 года назад в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы. Фото: DW

Суд завершил следствие по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова и перешел к дебатам.

На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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"Суд завершил исследование доказательств и перешел к дебатам. Прокурор попросил суд признать обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенном по заказу и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому.

Кроме того, признать одного из обвиняемых виновным в незаконном хранении оружия и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы", - сообщила прокуратура.

Бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 в центре Киева. В результате стрельбы ранили его охранника и нападающего, который умер от ранений. За полтора месяца до этого, 5 февраля, Следственный комитет России официально объявил Вороненкова в розыск. Его обвиняли в мошенничестве. В октябре 2016 года, после проигрыша на выборах в Госдуму и из-за страха преследований со стороны ФСБ России, Вороненков поехал в Украину. Через два дня после окончания своих полномочий депутата он получил украинское гражданство и дал в Киеве показания против экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене. Летом 2017 года правоохранители задержали двух подозреваемых - мужчину, который осуществлял наблюдение за потерпевшим, а также водителя, который подвозил киллера к месту совершения преступления. В октябре того же года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что убийство совершили по заказу Владимира Тюрина, бывшего гражданского мужа вдовы Вороненкова, Марии Максаковой. Досудебное расследование по делу об убийстве Вороненкова завершилось в мае 2018-го.