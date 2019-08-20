Суд заочно арестовал беглого министра Клименко

Клименко скрывается в России. Фото: Shutterstock

Печерский районный суд города Киева заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов правительства Азарова Александра Клименко.

Ходатайство прокуратуры об аресте суд удовлетворил 19 августа, сообщили в ГПУ.

Клименко подозревают в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах.

По данным следствия, в 2012-13-х, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, Клименко завладел 3,1 млрд грн государственного бюджета. Деньги получил путем незаконного возмещения из бюджета НДС на счета 3-х фиктивных предприятий.

Чтобы затянуть и сорвать судебный процесс, адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились и ни разу не появились на судебное заседание для защиты интересов своего клиента, также сообщили в ведомстве.

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Александр Клименко был министром доходов и сборов с декабря 2012 года по февраль 2014-го. После бегства Виктора Януковича в феврале 2014-го оставил Украину. СМИ показали видео, на котором Клименко убегает вместе с экс-генпрокурором Виктором Пшонкой.