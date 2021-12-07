Суд разрешил задержать Поклонскую

Поклонская подозревается в государственной измене. Фото: Getty images

Киевский апелляционный суд разрешил задержать коллаборационистку Наталию Поклонскую.

Решение было опубликовано на сайте суда.

В сентябре 2021 Шевченковский районный суд отказал Офису генпрокурора в удовлетворении ходатайства о задержании Поклонской. После апелляционного разбирательства это решение было отменено.

"Вынесено новое постановление, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью обеспечения ее явки для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении суда.

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Поклонская подозревается в совершении уголовных правонарушений по статьям "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "государственная измена" и "создание, руководство преступным сообществом и участие в нем".

Украина не оставит в покое бывшего "прокурора" оккупированного Россией Крыма Наталью Поклонскую. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В октябре коллаборационистку и бывшего депутата Госдумы Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде.