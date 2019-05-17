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пятница, 17 мая 2019 15:43

Суд отпустил директора "Укрбуда" Олега Майбороду

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  Суд отпустил под залог директора «Укрбуд Девелопмент» Майбороду. Фото: Mind.ua
Суд отпустил под залог директора «Укрбуд Девелопмент» Майбороду. Фото: Mind.ua

Соломенский суд Киева отпустил под залог в 2,5 млн грн гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду. Его подозревают в незаконном завладении и растрате государственного имущества.

Адвокаты подозреваемого отмечали, что подозрение необоснованно. В материалах отсутствует экспертиза, которая подтверждала неравноценность обмена, сообщает Громадське.

Майборода отметил, что сумма 80 млн присвоенных средств надумана под давлением НАБУ. Прокуроры акцентировали на возможности бегства, сокрытии от следствия, давлении на свидетелей и просили избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

Действия гендиректора "Укрбуда" квалифицировали по ст. 191 УК как присвоение, растрату имущества или завладение им через злоупотребление служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

Статья предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало Аллерова, Майбороду и частного предпринимателя-оценщика. Их подозревают в незаконном завладении 81 635 448 грн.

Экс-руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова, которого НАБУ подозревает в завладении имуществом Нацгвардии, отправили под стражу на 2 месяца с правом залога в 4,8 миллиона гривен.

Во время заседания суда прокурор рассказал, что дочь Аллерова имеет российское гражданство и вместе с женой экс-чиновника большую часть времени проживает в Москве.

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17
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