"Строить прочные отношения с Зеленским": США прислали нового посла в Украине

Посольством США в Украине будет руководить Уильям Тейлор.
Об этом сообщили в дипломатическом учреждении в понедельник.
"Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - сообщили в американском посольстве.
Перед назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.
"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Украины Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал посол Тейлор.
"Соединенные Штаты остаются глубоко преданны успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил американский дипломат.
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20 мая состоялась инаугурация шостого президента Украины Владимира Зеленского.
Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.
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