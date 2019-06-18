"Строить прочные отношения с Зеленским": США прислали нового посла в Украине

Новый посол США Уильям Тейлор заявляет о "крепких, партнерских отношениях". Фото: ua.usembassy.gov

Посольством США в Украине будет руководить Уильям Тейлор.

Об этом сообщили в дипломатическом учреждении в понедельник.

"Тейлор вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - сообщили в американском посольстве.

Перед назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Украины Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал посол Тейлор.

"Соединенные Штаты остаются глубоко преданны успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил американский дипломат.

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20 мая состоялась инаугурация шостого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.