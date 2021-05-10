Страны-члены НАТО из Восточной Европы осудили военную агрессию России против Украины

В НАТО поддержали Украину. Фото: РБК

В Румынии состоялся саммит лидеров стран Восточной Европы, которые являются членами НАТО, которые называются "Бухарестская девятка".

Была принята резолюция в которой была упомянута поддержка Украины, сообщает УНН.

"Мы продолжим работать с партнерами-единомышленниками, особенно с нашими соседями, для углубления диалога, практического сотрудничества и помощи для повышения их устойчивости. Мы по-прежнему привержены обеспечению безопасности и стабильности на Западных Балканах. Мы также подтверждаем нашу решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, Украины и Республики Молдова в их международно признанных границах. Преследуя свои европейские и евроатлантические стремления, эти страны будут продолжать пользоваться нашей поддержкой в ​​их усилиях по повышению устойчивости к любому внешнего вмешательства", - говорится в декларации по итогам встречи.

Много внимания уделено напряженности создаваемой Россией в черноморском регионе, в том числе связи с ее действиями в оккупированном Крыму. Также страны осудили действия РФ на территории страны участницы НАТО - Чехии.

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Встреча "Бухарестской девятки" проходила в Румынии. Во встрече участвовали главы Румынии, Польше (физически), Болгарии, Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словакии, Венгрии. По видеосвязи во встрече принимали участие президент США, госсекретарь США и генсек НАТО.